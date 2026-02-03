Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
|Zahlen präsentiert
|
03.02.2026 23:07:00
Super Micro Computer-Aktie steigt: Deutlich mehr Gewinn und Umsatz
Im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 hat sich der Gewinn von Super Micro Computer positiv entwickelt. Das EPS lag bei 0,60 US-Dollar nach 0,51 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten den Gewinne je Aktie im Vorfeld auf 0,49 US-Dollar geschätzt.
Der Umsatz verbesserte sich daneben von 5,68 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 12,7 Milliarden US-Dollar im Berichtsquartal - das war mehr als am Markt erwartet worden war. So hatten sich die Analystenprognosen beim Umsatz im Vorfeld auf 10,42 Milliarden US-Dollar belaufen.
Die Aktie von Super Micro Computer reagiert im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise mit plus 7,41 Prozent auf 31,87 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
