Super Micro Computer Inc. Profit Advances In Q4

(RTTNews) - Super Micro Computer Inc. (SMCI) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $1.165 billion, or $1.62 per share. This compares with $195.154 million, or $0.31 per share, last year.

Excluding items, Super Micro Computer Inc. reported adjusted earnings of $1.225 billion or $1.70 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 93.2% to $11.119 billion from $5.756 billion last year.

Super Micro Computer Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.165 Bln. vs. $195.154 Mln. last year. -EPS: $1.62 vs. $0.31 last year. -Revenue: $11.119 Bln vs. $5.756 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.01 To $ 1.10 Next quarter revenue guidance: $ 14.5 B To $ 15.5 B