Super Micro Computer Inc. Q3 Profit Advances

(RTTNews) - Super Micro Computer Inc. (SMCI) released earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $483.4 million, or $0.72 per share. This compares with $108.8 million, or $0.17 per share, last year.

Excluding items, Super Micro Computer Inc. reported adjusted earnings of $0.84 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 122.7% to $10.243 billion from $4.599 billion last year.

Super Micro Computer Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $483.4 Mln. vs. $108.8 Mln. last year. -EPS: $0.72 vs. $0.17 last year. -Revenue: $10.243 Bln vs. $4.599 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.65 To $ 0.79 Next quarter revenue guidance: $ 11.0 B To $ 12.5 B Full year revenue guidance: $ 38.9 B To $ 40.4 B