Supriya Lifescience präsentierte Quartalsergebnisse

Supriya Lifescience veröffentlichte am 27.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,22 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,29 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Supriya Lifescience im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,77 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,84 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 25,98 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 23,35 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,80 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 8,28 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at