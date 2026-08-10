Surf Air Mobility Aktie
WKN DE: A3EHZX / ISIN: US8689271042
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10.08.2026 22:29:27
Surf Air Mobility Inc. Q2 Sales Increase
(RTTNews) - Surf Air Mobility Inc. (SRFM) announced Loss for second quarter of -$28.133 million
The company's bottom line totaled -$28.133 million, or -$0.29 per share. This compares with -$27.998 million, or -$1.34 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.6% to $29.509 million from $27.431 million last year.
Surf Air Mobility Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$28.133 Mln. vs. -$27.998 Mln. last year. -EPS: -$0.29 vs. -$1.34 last year. -Revenue: $29.509 Mln vs. $27.431 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 35.5 M To $ 37.5 M Full year revenue guidance: $ 128 M To $ 138 M
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