Surf Air Mobility Inc. Q2 Sales Increase

(RTTNews) - Surf Air Mobility Inc. (SRFM) announced Loss for second quarter of -$28.133 million

The company's bottom line totaled -$28.133 million, or -$0.29 per share. This compares with -$27.998 million, or -$1.34 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 7.6% to $29.509 million from $27.431 million last year.

Surf Air Mobility Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$28.133 Mln. vs. -$27.998 Mln. last year. -EPS: -$0.29 vs. -$1.34 last year. -Revenue: $29.509 Mln vs. $27.431 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 35.5 M To $ 37.5 M Full year revenue guidance: $ 128 M To $ 138 M