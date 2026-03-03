Surgery Partners Aktie
WKN DE: A14YWP / ISIN: US86881A1007
|
03.03.2026 05:22:20
Surgery Partners Q4 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Surgery Partners (SGRY):
Earnings: -$15.0 million in Q4 vs. -$108.5 million in the same period last year. EPS: -$0.12 in Q4 vs. -$0.86 in the same period last year. Excluding items, Surgery Partners reported adjusted earnings of $15.8 million or $0.12 per share for the period.
Revenue: $885.0 million in Q4 vs. $864.4 million in the same period last year.
