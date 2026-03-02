Suzhou Recodeal Interconnect System A präsentierte Quartalsergebnisse

Suzhou Recodeal Interconnect System A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,340 CNY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,38 Prozent auf 836,6 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 825,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,850 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Suzhou Recodeal Interconnect System A im vergangenen Geschäftsjahr 3,16 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Suzhou Recodeal Interconnect System A 2,41 Milliarden CNY umsetzen können.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,46 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 3,35 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at