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17.09.2026 00:59:26
Sweden's center-left bloc set to win election, STV reports
The center-left opposition won the Swedish elections by a very slim margin, the public broadcaster reported after 99% of the votes were counted. Thorny negotiations await the bloc even if the result is confirmed.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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