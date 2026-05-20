20.05.2026 19:50:18

Swiss Market Ends Modestly Higher

(RTTNews) - The Swiss market opened on a weak note on Wednesday and despite spending much of the day's session in the red, ended modestly higher thanks to selective buying at a few counters in the final hour.

The benchmark SMI, which dropped to 13,256.10 around mid morning, climbed to 13,499.32 a few minutes before the closing bell, but dropped down to 13,399.29, settling with a gain of 34.49 points or 0.26%.

VAT Group climbed 3.25%. Galderma Group ended nearly 3% up. Straumann Holding, ABB and UBS Group gained 2%-2.2%.

Holcim, Richemont, Amrize, Sonova, Geberit and Partners Group advanced 1.1%-2%. Sandoz Group, Lonza Group, Kuehne + Nagel, Julius Baer, SGS and Swiss Re also closed higher.

Nestle drifted down by about 1.6%. Lindt & Spruengli, Novartis and Roche closed lower by 0.4%-0.7%.

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