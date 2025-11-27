27.11.2025 19:42:22

Swiss Market Settles Marginally Up After Lackluster Session

(RTTNews) - Switzerland's benchmark SMI settled slightly up on Thursday after moving in a tight band in somewhat lackluster trade.

The index dropped to 12,781.60 in early trades, and after struggling for direction till around mid afternoon, edged up a bit thereafter to eventually settle at 12,831.05 with a small gain of 8.81 points or 0.07%.

Partners Group climbed nearly 2%. Julius Baer, Kuehne + Nagel, Swiss Re, Lonza Group and Sonova gained 1 to 1.3%.

VAT Group, UBS Group, Holcim, ABB, Galderma Group, Swiss Life Holding and Logitech International ended higher by 0.4 to 1%.

Among the losers, Swatch Group ended down by 1.82%. Straumann Holding and Roche Holding closed lower by 1.31% and 1.15%, respectively.

Novartis, Lindt & Spruengli and Swisscom settled modestly lower.

Börse aktuell - Live Ticker

Keine Impulse aus den USA: ATX schließt nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- US-Börsen bleiben wegen "Thanksgiving" geschlossen -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt war unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung zu sehen. An den US-Börsen wurde aufgrund eines Feiertages am Donnerstag nicht gehandelt. In Fernost dominierten die Käufer das Bild.
