27.11.2025 19:42:22
Swiss Market Settles Marginally Up After Lackluster Session
(RTTNews) - Switzerland's benchmark SMI settled slightly up on Thursday after moving in a tight band in somewhat lackluster trade.
The index dropped to 12,781.60 in early trades, and after struggling for direction till around mid afternoon, edged up a bit thereafter to eventually settle at 12,831.05 with a small gain of 8.81 points or 0.07%.
Partners Group climbed nearly 2%. Julius Baer, Kuehne + Nagel, Swiss Re, Lonza Group and Sonova gained 1 to 1.3%.
VAT Group, UBS Group, Holcim, ABB, Galderma Group, Swiss Life Holding and Logitech International ended higher by 0.4 to 1%.
Among the losers, Swatch Group ended down by 1.82%. Straumann Holding and Roche Holding closed lower by 1.31% and 1.15%, respectively.
Novartis, Lindt & Spruengli and Swisscom settled modestly lower.
