16.12.2025 13:23:39
Swiss Re Says Insured Losses From Natural Catastrophe Breaches $100 Bln For 6th Consecutive Year
(RTTNews) - Swiss Re AG (SREN.SW), the Swiss insurance major, Tuesday reported that the insured losses from natural catastrophes surpassed the $100 billion mark at $107 billion in 2025 for the sixth year in a row.
This was mainly driven by the unprecedented LA wildfire loss record in the first quarter of 2025 and severe convective storms which is a persistent global loss driver. 83 percent of the global insured losses of $107 billion came from the United States and was primarily driven by wildfires and severe convective storms.
The company observed that $107 billion is 24 percent lower than the $141 billion insured loss recorded in 2024.
Currently, Swiss Re shares are trading at 131.45 CHF, up 0.61% on the Swiss Stock Exchange.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
