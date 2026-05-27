Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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28.05.2026 00:08:35
Synopsys Q2 2026 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu Q2 Holdings Inc
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29.04.26
|Ausblick: Q2 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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10.02.26
|Ausblick: Q2 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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