SYSMEX legte Quartalsergebnis vor

SYSMEX hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte SYSMEX ebenfalls ein EPS von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 859,8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SYSMEX 874,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at