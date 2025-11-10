System Location stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

System Location lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 30,61 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13,18 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 433,3 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 426,6 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at