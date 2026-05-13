SYSTEM RESEARCH legte Quartalsergebnis vor

SYSTEM RESEARCH äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 49,77 JPY gegenüber 38,64 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat SYSTEM RESEARCH 7,66 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 157,49 JPY. Im letzten Jahr hatte SYSTEM RESEARCH einen Gewinn von 132,29 JPY je Aktie eingefahren.

SYSTEM RESEARCH hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 29,08 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 25,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at