T C M präsentierte Quartalsergebnisse

T C M hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,20 INR gegenüber 5,39 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat T C M im vergangenen Quartal 49,2 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 35,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte T C M 76,5 Millionen INR umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 7,770 INR vermeldet. Im Vorjahr waren 2,31 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat T C M im vergangenen Geschäftsjahr 197,38 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte T C M 253,13 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at