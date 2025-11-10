|
Tadano präsentierte Quartalsergebnisse
Tadano hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 69,63 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 28,27 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tadano in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 75,76 Milliarden JPY im Vergleich zu 71,31 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
