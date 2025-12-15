|
15.12.2025 14:45:40
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 16. Dezember (vorläufige Fassung)
===
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember
Arbeitslosengeldbezieher
Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)
PROGNOSE: 5,1%
zuvor: 5,0%
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: 51,2
zuvor: 51,4
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 50,2
zuvor: 50,4
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: 48,0
zuvor: 47,8
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: 53,0
zuvor: 53,1
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 52,3
zuvor: 52,4
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: 48,5
zuvor: 48,2
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: 53,4
zuvor: 53,6
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: 50,0
zuvor: 49,6
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 52,8
zuvor: 52,8
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: 51,6
zuvor: 51,3
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: 50,0
zuvor: 50,2
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 51,6
zuvor: 50,5
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Oktober
*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Dezember
PROGNOSE: 39,3
zuvor: 38,5
Konjunkturlage
PROGNOSE: -80,0
zuvor: -78,7
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ausblick 2026
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten November
Beschäftigung ex Agrar
PROGNOSE: +50.000 gg Vm
zuvor: k.A.
Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 4,5%
zuvor: k.A.
durchschnittliche Stundenlöhne
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: k.A.
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
Einzelhandelsumsatz ex Kfz
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: +0,3% gg Vm
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 54,1
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 52,2
*** 16:00 US/Lagerbestände September
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: 0,0% gg Vm
*** 17:00 US/Cisco Systems Inc, HV
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
December 15, 2025 08:46 ET (13:46 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX deutlich stärker -- DAX freundlich -- US-Börsen starten mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag kräftig im Plus, während der deutsche Aktienmarkt moderate Gewinne verzeichnet. Die Wall Street eröffnet den Handel höher. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.