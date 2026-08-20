20.08.2026 07:03:40

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 20. August

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*** 01:50 JP/Handelsbilanz Juli

07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 2Q (15:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: -0,3% gg Vm/+1,8% gg Vm

08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe

*** 08:00 CH/Handelsbilanz Juli

09:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)

*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 1,75%

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1H

11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht

*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 210.000

zuvor: 209.000

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August

PROGNOSE: 25,0

zuvor: 41,4

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juli

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: -0,2% gg Vm

*** 17:45 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

- CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze für

Unternehmenskredite

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2026 01:04 ET (05:04 GMT)

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US-Börsen unter Druck -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street sind rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.
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