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20.08.2026 07:03:40
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 20. August
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*** 01:50 JP/Handelsbilanz Juli
07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 2Q (15:00 Analystenkonferenz)
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj
zuvor: -0,3% gg Vm/+1,8% gg Vm
08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Juli
09:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)
*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 1,75%
10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1H
11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q
12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 210.000
zuvor: 209.000
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August
PROGNOSE: 25,0
zuvor: 41,4
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juli
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: -0,2% gg Vm
*** 17:45 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H
- CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze für
Unternehmenskredite
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
August 20, 2026 01:04 ET (05:04 GMT)
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