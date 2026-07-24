24.07.2026 06:00:41

TAGESVORSCHAU/Freitag, 24. Juli

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*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Juni

Kernverbraucherpreise ex Nahrung

PROGNOSE: +1,6% gg Vj

zuvor: +1,4% gg Vj

*** 07:00 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 2Q (09:30 Earnings-Call)

*** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1H (09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator August

PROGNOSE: -28,1

zuvor: -29,2

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Mai

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 48,0

zuvor: 46,8

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 47,8

zuvor: 47,2

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 51,1

zuvor: 51,2

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 49,1

zuvor: 48,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 49,7

zuvor: 49,5

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 50,5

zuvor: 50,3

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 49,4

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 51,4

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,2

zuvor: 50,0

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Unternehmensumfrage

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse des Survey of Professional Forecasters

10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 49,4

zuvor: 48,8

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 52,2

zuvor: 52,5

*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q

*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 2Q

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 51,2

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 54,4

zuvor: 53,3

*** 16:00 US/Neubauverkäufe Juni

PROGNOSE: +4,5% gg Vm

zuvor: -7,3% gg Vm

*** 17:30 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Diskussion bei MacGill

Summer School 2026

- US/Globaler Zusatzzoll von 10% läuft aus

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/hab/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)

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Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.
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