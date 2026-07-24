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24.07.2026 06:00:41
TAGESVORSCHAU/Freitag, 24. Juli
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*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Juni
Kernverbraucherpreise ex Nahrung
PROGNOSE: +1,6% gg Vj
zuvor: +1,4% gg Vj
*** 07:00 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 2Q (09:30 Earnings-Call)
*** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1H (09:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator August
PROGNOSE: -28,1
zuvor: -29,2
08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Mai
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: 48,0
zuvor: 46,8
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 47,8
zuvor: 47,2
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: 51,1
zuvor: 51,2
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: 49,1
zuvor: 48,6
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 49,7
zuvor: 49,5
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: 50,5
zuvor: 50,3
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: 50,0
zuvor: 49,4
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: 51,5
zuvor: 51,4
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 50,2
zuvor: 50,0
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Unternehmensumfrage
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse des Survey of Professional Forecasters
10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: 49,4
zuvor: 48,8
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: 52,2
zuvor: 52,5
*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q
*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 2Q
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: 51,5
zuvor: 51,2
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: 54,4
zuvor: 53,3
*** 16:00 US/Neubauverkäufe Juni
PROGNOSE: +4,5% gg Vm
zuvor: -7,3% gg Vm
*** 17:30 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Diskussion bei MacGill
Summer School 2026
- US/Globaler Zusatzzoll von 10% läuft aus
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/apo/hab/kla/sha
(END) Dow Jones Newswires
July 24, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)
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Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.