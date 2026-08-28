28.08.2026 06:06:40

TAGESVORSCHAU/Freitag, 28. August

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*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio August

Verbraucherpreise ohne Nahrung

PROGNOSE: +1,7% gg Vj

zuvor: +1,9% gg Vj

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juli

Importpreise

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+7,1% gg Vj

zuvor: -0,7% gg Vm/+6,1% gg Vj

08:00 DE/Erwerbstätigkeit Juli

*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juli

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,4% gg Vm/+0,1% gg Vj

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) August

PROGNOSE: +2,4% gg Vj

zuvor: +2,1% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +2,7% gg Vj

zuvor: +2,4% gg Vj

08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August

HVPI

PROGNOSE: +4,4% gg Vj

zuvor: +3,9% gg Vj

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +5.000 gg Vm

zuvor: +6.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,4%

zuvor: 6,4%

10:30 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 97,5

zuvor: 97,2

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -5,8

zuvor: -6,1

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -15,5

Vorabschätzung: -15,5

zuvor: -15,9

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August

*** 14:30 CA/BIP 2Q

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August

PROGNOSE: 58,0

zuvor: 57,6

*** 16:00 US/Fed-Chairman Warsh, Keynote bei geldpolitischem Symposium in

Jackson Hole

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August

PROGNOSE: 51,0

1. Umfrage: 51,0

zuvor: 55,2

18:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel bei geldpolitischem

Symposium in Jackson Hole

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2026 00:07 ET (04:07 GMT)

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Jackson Hole im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX im Plus -- US-Börsen stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigt. Die Wall Street pendelt um die Nulllinie. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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