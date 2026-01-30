TAGESVORSCHAU/Freitag, 30. Januar

===

*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Januar

Kernverbraucherpreise ex Nahrung

PROGNOSE: +2,2% gg Vj

zuvor: +2,4% gg Vj

*** 00:50 JP/Industrieproduktion Dezember

PROGNOSE: -0,4% gg Vj

zuvor: -2,7% gg Vm

*** 07:00 DE/Atoss Software SE, vorläufiges Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz)

*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), vorläufiges Jahresergebnis

(09:30 BI-PK)

*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

PROGNOSE: +0,2% gg Vq

3. Quartal: +0,5% gg Vq

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Dezember und Gesamtjahr

Importpreise

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,5% gg Vm/-1,9% gg Vj

08:00 DE/Erwerbstätigkeit Dezember

*** 09:00 AT/Wifo, BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,6% gg Vj

3. Quartal: +0,6% gg Vq/+2,8% gg Vj

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Januar

HVPI

PROGNOSE: +2,6% gg Vj

zuvor: +3,0% gg Vj

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Januar

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +10.000 gg Vm

zuvor: +3.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,3%

zuvor: 6,3%

*** 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, HV

*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) Q4

kalender- und saisonbereinigt gg Vq

PROGNOSE: +0,2% gg Vq

4. Quartal: 0,0 gg Vq

kalenderbereinigt gg Vj

PROGNOSE: +0,3% gg Vj

3. Quartal: +0,3 gg Vj

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg,

Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen

*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,4% gg Vj

3. Quartal: +0,1% gg Vq/+0,6% gg Vj

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Dezember

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,3%

zuvor: 6,3%

*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj

3. Quartal: +0,3% gg Vq/+1,4% gg Vj

*** 11:00 DE/Robert Bosch GmbH, Jahresergebnis

*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q

*** 12:15 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q

*** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q

*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 4Q

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Dezember

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Januar

PROGNOSE: 44,0

zuvor: 43,5

19:30 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem spricht beim Lunch der

University of Arkansas

*** - US/Frist für Verabschiedung eines neuen Finanzierungsgesetzes zur

Vermeidung eines Shutdown läuft ab

*** - Länderrating Japan (Scope)

===

