|
21.01.2026 06:04:40
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 21. Januar
===
*** 07:30 FR/Alstom SA, Trading Update 3Q
08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 3Q
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Dezember
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,3% gg Vj
zuvor: -0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj
Kern
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj
zuvor: -0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Dezember
Input
PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,9&% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+1,0% gg Vj
Output
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+3,4% g Vj
*** 08:30 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu
"Decade Déjà Vu: Are the 2020s the New 1920s?"
*** 10:00 FR/IEA-Ölmarktbericht
11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit
Mai 2041 im Volumen von 1 Mrd EUR
*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q
*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 4Q
*** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 4Q
*** 16:00 US/Supreme Court, Mündliche Verhandlung über die Rechtmäßigkeit der
Entlassung von Fed-Gouverneurin Cook
*** 16:00 US/Bauausgaben Oktober
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
August: +0,2% gg Vm
*** 17:45 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu
"Second Act for EU Single Market"
*** 19:30 CH/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu
"Europe, Germany, Frankfurt: The Path to Growth"
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
January 21, 2026 00:05 ET (05:05 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!