09.03.2026 06:03:40
TAGESVORSCHAU/Montag, 9. März
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Februar
PROGNOSE: +0,9% gg Vj
zuvor +0,2% gg Vj
*** 02:30 CN/Erzeugerpreise Februar
PROGNOSE: -1,1% gg Vj
zuvor: -1,4% gg Vj
*** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
(09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 08:00 DE/Auftragseingang Januar
saisonbereinigt
PROGNOSE: -4,0% gg Vm
zuvor: +7,8% gg Vm
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Januar
saisonbereinigt
PROGNOSE: +1,0% gg Vm
zuvor: -1,9% gg Vm
08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe Januar
08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Februar
10:00 DE/Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Jahrestagung
(10:00 PK)
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland März
*** 11:30 SA/EZB-Direktor Elderson, Rede zur Eröffnung einer Tagung des Network
for Greening the Financial System (NGFS)
21:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q
- BE/Treffen der Eurogruppe
- DE/Erstnotiz Gabler Group AG
- Börsenfeiertag: Russland
- CN/Nationaler Volkskongress (Fortsetzung)
