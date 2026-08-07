07.08.2026 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 10. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 10. August

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:15 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 Pk und Analystencall)

07:30 DEU: Gea Group, Q2-Zahlen (detailliert) (9.30 Pk)

18:00 DEU: Patrizia, Q2-Zahlen

22:00 CHE: Alcon, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 6/26

01:50 JPN: Handelsbilanz 6/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 7/26

08:00 DNK: Verbraucherpreise 7/26

08:00 ROU: Handelsbilanz 6/26

08:00 SWE: Industrieaufträge 6/26

08:00 AUS: Industrieproduktion 6/26

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 8/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 6/26

SONSTIGE TERMINE

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HINWEIS

SGP: Feiertag, Börse geschlossen

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
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