09.06.2026 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 10. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 10. Juni

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)

08:30 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung

09:00 SWE: Volvo AB, Kapitalmarkttag

09:30 DEU: Evonik, «Innovationspressekonferenz» (online), Essen

10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung

10:00 DEU: Formycon, Hauptversammlung

10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung

10:00 DEU: Medios, Hauptversammlung

10:00 AUT: AMS Osram AG, Hauptversammlung

11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung

11:00 DEU: RAG-Stiftung, Jahres-Pk

14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung

15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung

15:00 DEU: Volkswagen Group, ESG Conference 2026 (online)

16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung

19:00 USA: Target, Hauptversammlung

22:00 USA: Oracle, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 5/26

03:30 CHN: Erzeugerpreise 5/26

03:30 CHN: Verbraucherpreise 5/26

08:00 DNK: Verbraucherprise 5/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 5/26

09:00 AUT: Industrieproduktion 4/26

10:00 ITA: Industrieproduktion 4/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 4/26

11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 5/26

14:30 USA: Realeinkommen 5/26

15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Verbraucherpreise 5/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Chefs deutscher Auto-Konzerne bei Branchenveranstaltung der «Motor Presse Stuttgart»

Panel mit Oliver Blume (Vorstandsvorsitzender Volkswagen), Gernot Döllner (Vorstandsvorsitzender Audi), Ola Källenius (Vorstandsvorsitzender Mercedes-Benz), Michael Leiters (Vorstandsvorsitzender Porsche) und Milan Nedeljkovic (Vorstandsvorsitzender BMW).

09:30 DEU: DIW-Pressegespräch - Sommer-Konjunkturprognose

DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) bis 14.6.26, Berlin-Schönefeld

Die vom Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. (BDLI) und der Messe Berlin GmbH veranstaltete Berlin Air Show findet seit 1992 alle zwei Jahre statt.

+ 10.00 Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) eröffnet den ILA Space Pavillon

+ 12.00 Besuch Regierender Bürgermeister Kai Wegner gemeinsam mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke des A380-Flugzeugs der Emirates Airlines

+ 13.00 Bundesforschungsministerin Bär besucht den Space Pavillon und macht einen Rundgang mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

+ 15.30 Rundgang mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) (Static Display Area S4/105)

+ 17.00 gemeinsames Pressestatement Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) zur Luftfahrtstrategie der Bundesregierung

DEU: BDEW Kongress 2026, Berlin

Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft

+ 9.30 Uhr Eröffnungsrede BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae

+ 13.50 Uhr: Rede Wirtschaftsministerin Katherina Reiche

18:00 DEU: Hauptstadtforum Digitalwirtschaft «Von der Visionzur Umsetzung - Digitale Souveränität Made inGermany» des Bundesverbandes IT-Mittelstand, Berlin

DEU: Bosch Connected World 2026

Event für digitale Transformation, Künstliche Intelligenz und vernetzte Technologien. Themen sind u.a. die Zukunft von Industrie, Mobilität, Energie, Gebäuden und Logistik.

+ 1715 Keynote Bundesdigitalisierungsminister Karsten Wildberger (CDU)

BEL: EU-Kommission legt Haushaltsvorschlag für 2027 vor

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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