|
09.06.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 10. Juni 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 10. Juni
^
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)
08:30 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung
09:00 SWE: Volvo AB, Kapitalmarkttag
09:30 DEU: Evonik, «Innovationspressekonferenz» (online), Essen
10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung
10:00 DEU: Formycon, Hauptversammlung
10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung
10:00 DEU: Medios, Hauptversammlung
10:00 AUT: AMS Osram AG, Hauptversammlung
11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung
11:00 DEU: RAG-Stiftung, Jahres-Pk
14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung
15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung
15:00 DEU: Volkswagen Group, ESG Conference 2026 (online)
16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung
19:00 USA: Target, Hauptversammlung
22:00 USA: Oracle, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 5/26
03:30 CHN: Erzeugerpreise 5/26
03:30 CHN: Verbraucherpreise 5/26
08:00 DNK: Verbraucherprise 5/26
08:00 NOR: Verbraucherpreise 5/26
09:00 AUT: Industrieproduktion 4/26
10:00 ITA: Industrieproduktion 4/26
11:00 GRC: Industrieproduktion 4/26
11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Verbraucherpreise 5/26
14:30 USA: Realeinkommen 5/26
15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
18:00 RUS: Verbraucherpreise 5/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Chefs deutscher Auto-Konzerne bei Branchenveranstaltung der «Motor Presse Stuttgart»
Panel mit Oliver Blume (Vorstandsvorsitzender Volkswagen), Gernot Döllner (Vorstandsvorsitzender Audi), Ola Källenius (Vorstandsvorsitzender Mercedes-Benz), Michael Leiters (Vorstandsvorsitzender Porsche) und Milan Nedeljkovic (Vorstandsvorsitzender BMW).
09:30 DEU: DIW-Pressegespräch - Sommer-Konjunkturprognose
DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) bis 14.6.26, Berlin-Schönefeld
Die vom Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. (BDLI) und der Messe Berlin GmbH veranstaltete Berlin Air Show findet seit 1992 alle zwei Jahre statt.
+ 10.00 Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) eröffnet den ILA Space Pavillon
+ 12.00 Besuch Regierender Bürgermeister Kai Wegner gemeinsam mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke des A380-Flugzeugs der Emirates Airlines
+ 13.00 Bundesforschungsministerin Bär besucht den Space Pavillon und macht einen Rundgang mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
+ 15.30 Rundgang mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) (Static Display Area S4/105)
+ 17.00 gemeinsames Pressestatement Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) zur Luftfahrtstrategie der Bundesregierung
DEU: BDEW Kongress 2026, Berlin
Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft
+ 9.30 Uhr Eröffnungsrede BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae
+ 13.50 Uhr: Rede Wirtschaftsministerin Katherina Reiche
18:00 DEU: Hauptstadtforum Digitalwirtschaft «Von der Visionzur Umsetzung - Digitale Souveränität Made inGermany» des Bundesverbandes IT-Mittelstand, Berlin
DEU: Bosch Connected World 2026
Event für digitale Transformation, Künstliche Intelligenz und vernetzte Technologien. Themen sind u.a. die Zukunft von Industrie, Mobilität, Energie, Gebäuden und Logistik.
+ 1715 Keynote Bundesdigitalisierungsminister Karsten Wildberger (CDU)
BEL: EU-Kommission legt Haushaltsvorschlag für 2027 vor
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAngriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: ATX letztlich etwas leichter -- DAX schließt im Minus -- Wall Street beenden Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich weitestgehend erholt
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete am Dienstag knappe Verluste. Der deutsche Aktienmarkt rutschte ins Minus. An der Wall Street ging in unterschiedliche Richtungen. Anleger in Asien griffen am Dienstag fast allerorts beherzt zu.