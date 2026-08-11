11.08.2026 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 12. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 12. August

^

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Grand City Properties, Q2-Zahlen

07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen (10.00 Analystencall)

07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystencall)

07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q3-Zahlen (11.00 Analystencall)

07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen (9.00 Pk)

07:00 DEU: TKMS, Q3-Zahlen (9.30 Pk)

07:00 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 Pk, 14.00 Analystencall)

07:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen (8.00 Call Pk)

07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, 9Monatszahlen (detailliert) 9.00 Pk)

07:00 AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q2-Zahlen

07:25 DEU: Medios, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen (8.00 Pk)

07:30 DEU: Douglas, Q3-Zahlen (11.00 Analystencall)

07:30 DEU: Bechtle, Q2-Zahlen (detailliert) (10.30 Pk)

07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Q2-Zahlen (11.00 Pk)

07:30 DNK: Vestas, Q2-Zahlen

08:30 TWN: Foxconn, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Freenet, Q2-Zahlen

19:00 BGR: Shelly Group, Q2-Zahlen (detailliert)

22:05 USA: Cisco Systems, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 ROU: Verbraucherpreise 7/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

10:00 FRA: IEA Öl-Monatsbericht 8/26

12:00 POR: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 7/26

14:30 USA: Realeinkommen 7/26

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: BIP Q2/26 (vorab)

18:00 RUS: Verbraucherpreise 7/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundeskabinett - u.a. mit Reform der Nachrichtendienste, Frühstartrente und Bafög-Reform

+ Kabinettssitzung wird von Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) geleitet

+ ca. 12.55 Pressestatement Klingbeil

EUR: EU-Verpackungsverordnung (PPWR) tritt in Kraft

CHE: ILO-Bericht über Jugendarbeitslosigkeit

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Inflationsdaten: ATX wenig bewegt -- DAX setzt Rekordrally -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte unentschlossen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen