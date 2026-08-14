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14.08.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 17. August 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 17. August
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TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Wüstenrot & Württembergische, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 7/26
04:00 CHN: Industrieprodukten 7/26
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 6/26
06:30 JPN: Industrieproduktion 6/26 (endgültig)
10:00 BGL: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 8/26
14:30 USA: Empire State Index 8/26
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarktindex 8/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Pk Tennet zum symbolischen Tunneldurchschlag der SuedLink-Elbquerung, Wischhafen
HINWEIS
KOR: Feiertag, Börse geschlossen
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.