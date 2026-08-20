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20.08.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 21. August 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 21. August
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Siegfried Holding, Halbjahreszahlen
11:30 DEU: Borussia Dortmund, vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/2026
TERMINE KONJUNKTUR
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 8/26
01:30 JPN: Verbraucherpreise 7/26 landesweit
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 7/26
08:45 FRA: Geschäftsklima 8/26
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/26
09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.