20.08.2026 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 21. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 21. August

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Siegfried Holding, Halbjahreszahlen

11:30 DEU: Borussia Dortmund, vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/2026

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 8/26

01:30 JPN: Verbraucherpreise 7/26 landesweit

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 7/26

08:45 FRA: Geschäftsklima 8/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/26

09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.
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