TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Dezemberr 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 22. Dezember 2025
^
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen:
MDax rein: Aumovio, TKMS, MDax raus: Gerresheimer, Hellofresh
SDax rein: Gerresheimer, HelloFresh, Ottobock, PSI Software, Tonies, Verbio
SDax raus: Amadeus Fire, Formycon, LPKF, Procredit,Stratec, Thyssenkrupp Nucera
TecDax rein: Ottobock, TecDax raus: PNE
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Erzeugerpreise 11/25
08:00 GBR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (endgültig)
08:00 GBR: Leistungsbilanz Q3/25
10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 11/25
10:00 ITA: Erzeugerpreise 11/25
12:00 IRL: Erzeugerpreise 11/25
14:30 USA: CFNA-Index 11/25
°
