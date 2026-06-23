TAGESVORSCHAU: Termine am 24. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 24. Juni

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TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung

10:00 DEU: Rocket Internet, Hauptversammlung

10:30 DEU: Eckert & Ziegler, Hauptversammlung

11:00 LUX: Grand City Properties, Hauptversammlung

11:00 LUX: Adler Group, Hauptversammlung

13:00 DEU: Gesco, Hauptversammlung

14:00 LUX: Aroundtown S. A., Hauptversammlung

18:00 USA: NVIDIA Corporation, Hauptversammlung

20:15 USA: Qualcomm, Investor Day

22:30 USA: Micron Technology, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 5/26

09:30 POL: Arbeitslosenquote 5/26

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 6/26

14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/26

15:00 BEL: Geschäftsklima 6/26

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 5/26

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Industrieproduktion 5/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Start der Messe Eurobike, Frankfurt/M.

09:00 DEU: Potsdamer Konferenz für Nationale Cybersicherheit 2026, Potsdam

Unter dem Leitmotiv «What Now? Cybersicherheit in Zeiten des globalen Umbruchs neu gestalten» lädt das Hasso-Plattner-Institut (HPI) Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Sicherheitsbehörden zur Diskussion über Maßnahmen, um Deutschland und Europa besser zu schützen.

+ 11.00 Pk mit Sinan Selen, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) und Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

09:30 DEU: Goldman Sachs Medien-Roundtable zu M&A-Aktivitäten im ersten Halbjahr (M&A - Mergers & Acquisitions - Fusionen und Übernahmen), Frankfurt/M.

Mit Christopher Droege, Head of M&A Deutschland und Österreich, und Tibor Kossa, Co-Head Investment Banking Deutschland und Österreich.

10:00 DEU: DENEFF-Jahreskonferenz 2026, Berlin

Die Konferenz widmet sich den zentralen Fragen rund um Energieeffizienz , Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit. Diskutiert wird unter anderem, wie Markt und Politik auf wirtschaftliche, gesellschaftliche und geopolitische Herausforderungen reagieren können.

+ 10.15 Keynotes Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner und CSU-Generalsekretär Martin Huber

+ 18.00 Preisverleihung RealGreen Award mit und unter der Schirmherrschaft von Bundesumweltminister Carsten Schneider SPD)

12:00 DEU: Tui stellt die Sommersaison 2026 vor, Berlin

Beim «Tui Summer-Update 2026» sollen unter anderem die populärsten Reiseziele und besonders dynamisch wachsende Segmente im Tourismusbereich vorgestellt werden.

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Pläne für einfachere Besteuerung und für Vorschriften für Energieprodukte vor, Brüssel

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