24.09.2025 17:34:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 25. September 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 25. September.
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 8/25
07:00 DEU: KWS Saat, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024/2025 + Bilanzpressekonferenz
08:00 SWE: Hennes & Mauritz (H&M), Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 9/25
10:00 EUR: Geldmenge M3 8/25
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/25
14:30 USA: BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung)
14:30 USA: Großhandel, Lagerbestände
14:30 USA: Handelsbilanz 8/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: «Wirtschaftswoche» Weltmarktführer «Innovation Day» 2025
Mit Experten aus Mittelstand, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, u.a. Rainer Brehm (Siemens Digital Industries), Joachim Hornegger (Präsident FAU Erlangen-Nürnberg), Siegfried Russwurm (BDI-Vizepräsident)
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
