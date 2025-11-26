|
26.11.2025 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 27. November 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 27. November 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz)
10:00 NOR: Norsk Hydro, Investor Day
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHE: Sika AG, Investor Day
FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: Industriegewinne 10/25
08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 12/25
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/25
10:00 EUR: Geldmenge M3 10/25
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/25
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig)
11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen, Industrievertrauen 11/25
11:30 BEL: Verbraucherpreise 11/25
13:30 EUR: EZB, Sitzungsprotokoll 29/30.10.25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Hybrid-Symposium von «Börsen-Zeitung» und PwC: «Kreditgeschäft der Zukunft», Frankfurt/M.
U.a. mit Christian Gerhardt (Deutsche Bank), Hinrich Holm (Investitionsbank Berlin), Melanie Kehr (KfW) und Eva Wunsch-Weber (Frankfurter Volksbank Rhein/Main)
09:30 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung der LBBW unter dem Motto «(Ein)blicke in neue Zeiten - Was 2026 wichtig wird» - mit Robert Habeck (Grüne)
In verschiedenen Panels diskutieren Expertinnen und Experten u.a. über Kapitalmärkte, KI und die Perspektiven deutscher Schlüsselindustrien.
+ 11.20 Panel «Quo vadis Energiewende?» mit dem ehemaligen Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck
09:30 DEU: Recharge Wind Power Summit - Fachkonferenz über die Zukunft der Windenergie, Hamburg
09:30 DEU: Verwaltungsgericht verhandelt über Klage von Mercedes-Benz wegen Rückrufbescheiden des Kraftfahrtbundesamtes zu Abschalteinrichtungen, Schleswig
10:00 DEU: KPMG Banking Day zur Zukunft der Banken U.a. mit FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner, der Commerzbank-Vorstandsvorsitzenden Bettina Orlopp und Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender FC Bayern München.
10:00 DEU: Konsumklima Summit 2025, Berlin
10:00 DEU: Hybrides Pressegespräch KfW: «Die deutsche Industrie am Scheideweg» mit dem Chefvolkswirt der staatlichen Förderbank, Dirk Schumacher
10:30 DEU: Erneut Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht im Streit um Offshore Windpark Butendieck in der Nordsee, Münster
11:00 DEU: Bundessozialgericht prüft Einkommensanrechnung des Ehepartners bei Grundrente, Kassel
Das Einkommen eines Ehepartners wird bei der Grundrente - anders als bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften - angerechnet. Der 5. Senat des Bundessozialgerichts soll entscheiden, ob das verfassungswidrig ist.
11:00 DEU: Online-Adventsgespräch Rotkäppchen-Mumm, Eltville am Rhein
11:00 DEU: Presse Roundtable der von Poll Immobilien GmbH «Wohneigentum ermöglichen - Neubau und Revitalisierung: Was 2026 geschehen muss», Frankfurt/M.
12:30 DEU: Festakt bei Volkswagen: «Unsere Mitbestimmung wird 80 Jahre», Wolfsburg
Festrede von Eva Umlauf und Grußworte von Daniela Cavallo, Oliver Blume, Olaf Lies und Christiane Benner.
14:00 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den Ministerpräsidenten der Republik Estland, Kristen Michal
18:00 DEU: bankendialog «Leitwährungsdiskussion und Kapitalflüsse - wie können Deutschland und der Euroraum profitieren?», Berlin
U.a. mit dem Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Heiner Herkenhoff
QAT: Geneva International Motor Show (GIMS), Doha
KGZ: Kremlchef Wladimir Putin bei Gipfeltreffen des Verteidigungsbündnisses Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS)
HINWEIS
USA: Feiertag, Börse geschlossen
