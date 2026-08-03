03.08.2026 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 4. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 4. August

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TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen

06:00 DEU: Adtran Networks, Q2-Zahlen

06:30 JPN: Toyota, Q1-Zahlen

06:30 JPN: Mazda Motor, Q1-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 11.30 Analystencall)

07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 AUT: AT&S, Q1-Zahlen

07:00 AUT: AMS Osram, Q2-Zahlen (9.45 Pk)

07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Bayer, Q2-Zahlen (9.00 Pk, 14.00 Analystencall)

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Continental, Q2-Zahlen

07:30 SAU: Aramco, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Travis Perkins, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: Bayer, Q2-Zahlen

12:00 DEU: Biontech, Q2-Zahlen (14.00 Call)

12:00 USA: DuPont de Nemours, Q2-Zahlen

12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen

12:30 USA: Kimberly-Clark, Q2-Zahlen

12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q2-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen

13:00 USA: McDonalds, Q2-Zahlen

13:30 USA: Cummins, Q2-Zahlen

22:00 USA: SpaceX, Q2-Zahlen

22:00 USA: Amgen, Q2-Zahlen

22:00 USA: Pinterest, Q2-Zahlen

22:00 USA: Booking Holdings, Q2-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q2-Zahlen

22:15 USA: AMD, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Buzzi Unicem, Halbjahreszahlen

USA: The Mosaic, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 7/26

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 6/26

14:30 USA: Handelsbilanz 6/26

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 6/26

16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 6/26

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Festakt Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zum 75-jähriges Bestehen, Flensburg

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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