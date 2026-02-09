|
Takamisawa legte Quartalsergebnis vor
Takamisawa ließ sich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Takamisawa die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 377,85 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 319,84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,73 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
