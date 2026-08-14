Talk City legte Quartalsergebnis vor

Talk City äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Talk City in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,9 Millionen USD im Vergleich zu 2,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at