17.11.2025 06:31:29
TalkPool präsentierte Quartalsergebnisse
TalkPool präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,56 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,230 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat TalkPool im vergangenen Quartal 48,2 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TalkPool 47,3 Millionen SEK umsetzen können.
