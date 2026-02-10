TANABE ENGINEERING: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TANABE ENGINEERING hat am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 67,52 JPY. Im Vorjahresviertel waren 81,26 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat TANABE ENGINEERING 13,21 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,22 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at