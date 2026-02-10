|
10.02.2026 06:31:29
TANABE ENGINEERING: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
TANABE ENGINEERING hat am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 67,52 JPY. Im Vorjahresviertel waren 81,26 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat TANABE ENGINEERING 13,21 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,22 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schließlich unter 25.000 Punkten -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich höher - Nikkei weiter auf Rekordkurs
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex legte zu. Die US-Börsen schlossen mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Dienstag höher.