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03.08.2026 06:31:29
TAYA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
TAYA hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -7,99 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TAYA ein EPS von -3,620 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,22 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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