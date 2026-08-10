TB GROUP: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TB GROUP gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,23 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TB GROUP ein EPS von -1,450 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 446,0 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 28,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TB GROUP 622,3 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at