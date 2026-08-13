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13.08.2026 06:31:29
TCPL Packaging präsentierte Quartalsergebnisse
TCPL Packaging hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 43,96 INR, nach 24,52 INR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,93 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,25 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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