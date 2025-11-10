TDC Software Engineering: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TDC Software Engineering ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TDC Software Engineering die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 20,49 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 18,92 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 11,99 Milliarden JPY gegenüber 11,13 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at