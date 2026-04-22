TE Connectivity Aktie
WKN DE: A40R4H / ISIN: IE000IVNQZ81
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22.04.2026 15:34:26
TE Connectivity Q2 2026 Earnings Call: Complete Transcript
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