Team: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Team hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 228,7 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 248,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at