TecDAX aktuell: TecDAX-Börsianer greifen zum Start zu

Der TecDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Mittwochmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,57 Prozent höher bei 3 344,00 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 530,113 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,002 Prozent stärker bei 3 325,19 Punkten in den Handel, nach 3 325,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 325,16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 345,61 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1,47 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2024, lag der TecDAX bei 3 449,77 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 10.04.2024, mit 3 383,51 Punkten bewertet. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 10.07.2023, bei 3 109,88 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,584 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Punkten registriert.

Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 3,36 Prozent auf 9,70 EUR), 1&1 (+ 1,40 Prozent auf 15,92 EUR), Sartorius vz (+ 0,87 Prozent auf 232,40 EUR), Eckert Ziegler (+ 0,85 Prozent auf 45,20 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,82 Prozent auf 53,98 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Energiekontor (-0,31 Prozent auf 64,30 EUR), JENOPTIK (-0,22 Prozent auf 27,04 EUR), CANCOM SE (-0,19 Prozent auf 32,34 EUR), freenet (-0,08 Prozent auf 25,02 EUR) und PNE (+ 0,00 Prozent auf 13,48 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 268 189 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 219,252 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Die 1&1-Aktie verzeichnet mit 9,04 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

