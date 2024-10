TecDAX aktuell: TecDAX notiert am Montagnachmittag im Minus

Der TecDAX verliert am ersten Tag der Woche an Boden.

Am Montag fällt der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,77 Prozent auf 3 419,87 Punkte zurück. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 556,117 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,331 Prozent auf 3 434,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3 446,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 458,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 411,37 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Der TecDAX lag noch am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, bei 3 400,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, einen Wert von 3 326,63 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 019,78 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 2,87 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 125,18 Punkten.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 3,61 Prozent auf 68,90 EUR), HENSOLDT (+ 1,73 Prozent auf 29,34 EUR), Nagarro SE (+ 1,42 Prozent auf 89,50 EUR), Energiekontor (+ 1,23 Prozent auf 57,50 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,76 Prozent auf 26,44 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Elmos Semiconductor (-3,94 Prozent auf 65,90 EUR), Infineon (-3,56 Prozent auf 31,53 EUR), SMA Solar (-2,63 Prozent auf 18,12 EUR), 1&1 (-2,00 Prozent auf 13,70 EUR) und Siltronic (-1,93 Prozent auf 68,75 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 700 071 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 239,949 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Die 1&1-Aktie weist mit 8,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 6,79 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at