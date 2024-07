TecDAX aktuell: TecDAX steigt mittags

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,25 Prozent höher bei 3 371,77 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 522,506 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,023 Prozent schwächer bei 3 362,71 Punkten in den Handel, nach 3 363,50 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 362,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 378,25 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 0,651 Prozent. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 11.06.2024, bei 3 428,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.04.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 354,30 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 11.07.2023, den Stand von 3 124,60 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,42 Prozent zu. Bei 3 490,44 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 175,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 7,21 Prozent auf 69,90 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,85 Prozent auf 78,20 EUR), Nagarro SE (+ 3,78 Prozent auf 76,90 EUR), Sartorius vz (+ 2,16 Prozent auf 236,70 EUR) und SMA Solar (+ 1,62 Prozent auf 27,54 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil EVOTEC SE (-4,37 Prozent auf 9,09 EUR), HENSOLDT (-1,84 Prozent auf 36,28 EUR), AIXTRON SE (-1,75 Prozent auf 21,38 EUR), Bechtle (-0,76 Prozent auf 41,60 EUR) und Eckert Ziegler (-0,40 Prozent auf 44,94 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 637 585 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 215,656 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CompuGroup Medical SE-Aktie mit 7,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at