TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain

Am Montag verbucht der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,37 Prozent auf 3 365,74 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 513,232 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 3 353,32 Punkte an der Kurstafel, nach 3 353,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 368,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 353,32 Punkten verzeichnete.

TecDAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 17.05.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 431,21 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 379,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, lag der TecDAX bei 3 272,07 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 1,24 Prozent zu. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 1,37 Prozent auf 20,70 EUR), Nagarro SE (+ 1,32 Prozent auf 77,00 EUR), SAP SE (+ 1,26 Prozent auf 176,98 EUR), ATOSS Software (+ 1,07 Prozent auf 236,50 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 0,90 Prozent auf 24,62 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-4,46 Prozent auf 8,03 EUR), SÜSS MicroTec SE (-2,46 Prozent auf 59,50 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,83 Prozent auf 83,65 EUR), QIAGEN (-0,71 Prozent auf 39,42 EUR) und Sartorius vz (-0,45 Prozent auf 244,60 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 325 671 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 204,008 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Die 1&1-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,30 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at