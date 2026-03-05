Nagarro Aktie
|TecDAX-Performance im Fokus
|
05.03.2026 15:59:15
TecDAX-Handel aktuell: So steht der TecDAX aktuell
Am Donnerstag sinkt der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,42 Prozent auf 3 702,60 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 543,276 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,040 Prozent auf 3 716,65 Punkte an der Kurstafel, nach 3 718,13 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 689,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 742,12 Zählern.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche sank der TecDAX bereits um 0,031 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 05.02.2026, bei 3 628,05 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 05.12.2025, bei 3 607,88 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 05.03.2025, einen Wert von 3 834,71 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 2,16 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Zählern erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 5,14 Prozent auf 29,04 EUR), Kontron (+ 4,17 Prozent auf 23,48 EUR), Nagarro SE (+ 3,56 Prozent auf 53,80 EUR), SAP SE (+ 2,16 Prozent auf 171,00 EUR) und TeamViewer (+ 1,99 Prozent auf 4,62 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen HENSOLDT (-4,13 Prozent auf 75,40 EUR), SMA Solar (-3,00 Prozent auf 31,04 EUR), EVOTEC SE (-2,34 Prozent auf 5,52 EUR), Siltronic (-1,96 Prozent auf 52,65 EUR) und Siemens Healthineers (-1,93 Prozent auf 40,61 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 862 926 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 193,207 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
TecDAX-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,36 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
