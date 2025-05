TecDAX-Handel aktuell: TecDAX in Rot

Der TecDAX zeigt sich am Montagmittag in Rot.

Am Montag tendiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,71 Prozent leichter bei 3 815,44 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 664,751 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,340 Prozent leichter bei 3 829,61 Punkten in den Handel, nach 3 842,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 809,64 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 833,30 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 3 412,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 856,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 3 431,21 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,02 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 905,01 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 010,36 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 1,30 Prozent auf 74,05 EUR), freenet (+ 0,70 Prozent auf 34,68 EUR), CANCOM SE (+ 0,54 Prozent auf 27,75 EUR), IONOS (+ 0,42 Prozent auf 35,50 EUR) und Bechtle (+ 0,21 Prozent auf 38,76 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,23 Prozent auf 38,06 EUR), Siltronic (-3,65 Prozent auf 36,44 EUR), EVOTEC SE (-2,86 Prozent auf 6,99 EUR), Elmos Semiconductor (-2,74 Prozent auf 67,40 EUR) und AIXTRON SE (-2,55 Prozent auf 12,42 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 165 557 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 310,603 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist mit 10,36 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Im Index bietet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at